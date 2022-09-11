Festivallerin bundan sonraki süreçte devam edeceği belirten Ulutaş, ''Farklı faaliyetlerle gençlerin ve kendisini genç hissedenlerin yanında olmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Etkinlikte konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, geleneksel faaliyetlerin yanı sıra, gençlere yönelik kültür sanat ve spor alanında da yapısal çalışmalara devam ettiklerini, bunu sürdüreceklerini söyledi.

Kaş Gençlik Festivali sona erdi

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