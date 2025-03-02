Kasımpaşa Galatasaray maçını cezası nedeniyle tribünden takip ediyordu! Okan Buruk o karar sonrası çılgına döndü... Oturduğu yerden kalktı ve hakeme bağırdı!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken Teknik Direktör Okan Buruk cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

ÇILGINA DÖNDÜ

Tribündeyken de oldukça heyecanlı olduğu görülen Buruk, maçın henüz 6. dakikasında Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon sonrası Yasin Özcan'a sarı kart çıkmamasının ardından adeta çılgına döndü.

'İKİNCİ SARI' TEPKİSİ

Maçın hakemi Cihan Aydın'a büyük tepki gösteren Buruk, henüz ilk dakikada sarı kart gören Yasin Özcan'ın ikinci sarı kart çıkmamasına büyük tepki gösterirken yerinden kalkarak 'ikinci sarı' şeklinde bağırdı.

İŞTE O ANLAR...