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  4. Kasımpaşa Galatasaray maçını cezası nedeniyle tribünden takip ediyordu! Okan Buruk o karar sonrası çılgına döndü... Oturduğu yerden kalktı ve hakeme bağırdı!

Kasımpaşa Galatasaray maçını cezası nedeniyle tribünden takip ediyordu! Okan Buruk o karar sonrası çılgına döndü... Oturduğu yerden kalktı ve hakeme bağırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.03.2025 16:39
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Süper Lig'de heyecan 26. hafta karşılaşmaları ile sürerken deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Okan Buruk, karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösterdi. İşte o anlar...

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken Teknik Direktör Okan Buruk cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

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16:00 İY
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

ÇILGINA DÖNDÜ

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Tribündeyken de oldukça heyecanlı olduğu görülen Buruk, maçın henüz 6. dakikasında Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon sonrası Yasin Özcan'a sarı kart çıkmamasının ardından adeta çılgına döndü.

'İKİNCİ SARI' TEPKİSİ

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Maçın hakemi Cihan Aydın'a büyük tepki gösteren Buruk, henüz ilk dakikada sarı kart gören Yasin Özcan'ın ikinci sarı kart çıkmamasına büyük tepki gösterirken yerinden kalkarak 'ikinci sarı' şeklinde bağırdı.

İŞTE O ANLAR...
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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig Kasımpaşa son dakika galatasaray
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