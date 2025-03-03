SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın için ne dediler? Tartışılan penaltı pozisyonunda Cuesta kırmızı kart görmeli miydi? İşte beIN Trio yorumları...

Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın için ne dediler? Tartışılan penaltı pozisyonunda Cuesta kırmızı kart görmeli miydi? İşte beIN Trio yorumları...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.03.2025 08:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönerken, Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında olduğu gibi Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı ve zirvede beklenmedik bir yara aldı. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın bazı kararları zaman zaman tartışmalara neden olurken, beIN Trio ekibi maçın hakeminin performansına dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında lider Galatasaray'ı konuk ederken, karşılaşma ligin ilk devresindeki gibi 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa bu skorla Sarı-Kırmızılılar'a zirvede büyük bir çelme atarken karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın bazı kararları tepkilere neden olmuştu.

beIn Trio ekibi, Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından hakem Cihan Aydın'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YORUMLAR...

Canlı Skor

YASİN ÖZCAN'IN SARI KARTI DOĞRU MU? 

YASİN ÖZCAN'IN SARI KARTI DOĞRU MU? 

Bahattin Duran: Net, tartışmasız bir faul. Eliyle yaptığı bir müdahale var. Kontrolsüz bir müdahale değil. Omuzdan faul yapmaya çalışıyor, kulağına da geliyor. Umut vadeden bir atak yok ama Barış Alper kurtulduktan sonra sportmenlik dışı hareket dersek ikinci sarı kart olur. İkinci sarı kart için yeterli değil diyorum, dakikadan bağımsız...

Bülent Yıldırım: Bahattin Duran ile ortak olduğum noktalar var. Umut vadeden atak değil, kontrolsüz faul değil. Barış attı gitti, yukarıdan bir şarj var, umut vadeden atak değil ama taktik faul bu. Benim için bu sportmenliğe aykırı. Yasin Özcan'ın rakibini engellemekten başka topa yönelik hiçbir hamlesi yok. Ben bu pozisyona ikinci sarı kart diyorum.

Deniz Çoban: Elin gelmesi ikinci sarı kart için yeterli değil. Umut vadeden atak değil ama taktik faul bu. Anlık bir hareket değil. Önce sol el, sonra sağ el, aynı zamanda da yakın takipte ayağa takma. Yasin işini sağlama alıyor bence. Benim açımdan sportmenlik dışı taktik faul. İkinci sarı kart gösterse çok çok çok daha doğru bulurdum.

YASİN ÖZCAN, İKİNCİ SARI KARTI GÖRMELİ MİYDİ? 

YASİN ÖZCAN, İKİNCİ SARI KARTI GÖRMELİ MİYDİ? 

Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru. Çok tehlikeli bir hamle. Yasin'in tek şansı kramponunun yanının gelmesi. Kramponun dişi kafayla buluşsaydı kırmızı karttan bahsedebilirdik. Sarı kartla yırttı.

Bahattin Duran: Sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Sarı kart doğru.

OSIMHEN'IN PENALTISI DOĞRU MU? 

OSIMHEN'IN PENALTISI DOĞRU MU? 

Bahattin Duran: Osimhen atletik bir oyuncu, hızlı davrandı. Her iki oyuncunun da amacı topla oynamak. Kaleci kontrolsüz gelmedi. Tamamen topla oynama amacıyla geldi ama atletik özellikleri ön plana çıkaran Osimhen topa önce dokundu. Kaleci her ne kadar ellerini ve vücudunu kaçınmak istese de topa dokunmadıktan sonra dikkatsiz bir şekilde temas etti. Sahada penaltı bence. VAR müdahalesi ise doğru değil.

Bülent Yıldırım: Kalecinin ilk hamlesi olsaydı yalnızca, VAR müdahalesini yanlış bulurdum ama bedeniyle Osimhen'in sol bacağına düştü. VAR müdahalesi de penaltı da doğru.

Deniz Çoban: Dikkatsiz bir hamle ve penaltı ama VAR müdahalesinden çok emin değilim. VAR'ın müdahale edeceği bir pozisyon mu bilemiyorum.

KASIMPAŞA'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON 

KASIMPAŞA'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON 

Bülent Yıldırım: Ele gelmiyor, devam doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Topla oynayan Mortadha ama Lemina'nın teması kesinlikle yeterli değil. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon penaltı. Lemina, rakibin kramponunun altına vurdu. VAR'ın konusu değil ama dikkatsiz temas. Penaltı verilmeliydi.

Deniz Çoban: Futbol oyunu temas oyunudur. Her temas ihlal değildir. Bu temas küçük bir temas. Mortadha'nın bir sonraki hamlesini etkileyecek temas değil, istese devam eder. Mortadha küçük teması hissedince kolay kendini yere bıraktı. Penaltı değil.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Kasımpaşa penaltı son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TSK'dan ihraç edilen komutanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı

TSK'dan ihraç edilen komutanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı

Kıdem tazminatına çökülecek mi? Çalışan herkesin gözü orada... Uzman isim 'lafın özü' diyerek tüm işçilere seslendi

Kıdem tazminatına çökülecek mi? Çalışan herkesin gözü orada... Uzman isim 'lafın özü' diyerek tüm işçilere seslendi

F.Bahçe fırsatı kaçırmadı! 19 yıl sonra bir ilk yaşandı

F.Bahçe fırsatı kaçırmadı! 19 yıl sonra bir ilk yaşandı

G.Saraylı yıldızdan çok konuşulacak açıklama! "Tüm Türkiye aramızın açılmasını istiyor"

G.Saraylı yıldızdan çok konuşulacak açıklama! "Tüm Türkiye aramızın açılmasını istiyor"

Okan Buruk tribünde çılgına döndü! Hakeme böyle bağırdı...

Okan Buruk tribünde çılgına döndü! Hakeme böyle bağırdı...

Cihan Aydın'ın o kararı için olay yorum! "2 kırmızı kartı atladı"

Cihan Aydın'ın o kararı için olay yorum! "2 kırmızı kartı atladı"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.