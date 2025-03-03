Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın için ne dediler? Tartışılan penaltı pozisyonunda Cuesta kırmızı kart görmeli miydi? İşte beIN Trio yorumları...

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında lider Galatasaray'ı konuk ederken, karşılaşma ligin ilk devresindeki gibi 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa bu skorla Sarı-Kırmızılılar'a zirvede büyük bir çelme atarken karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın bazı kararları tepkilere neden olmuştu.
beIn Trio ekibi, Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından hakem Cihan Aydın'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bahattin Duran: Net, tartışmasız bir faul. Eliyle yaptığı bir müdahale var. Kontrolsüz bir müdahale değil. Omuzdan faul yapmaya çalışıyor, kulağına da geliyor. Umut vadeden bir atak yok ama Barış Alper kurtulduktan sonra sportmenlik dışı hareket dersek ikinci sarı kart olur. İkinci sarı kart için yeterli değil diyorum, dakikadan bağımsız...
Bülent Yıldırım: Bahattin Duran ile ortak olduğum noktalar var. Umut vadeden atak değil, kontrolsüz faul değil. Barış attı gitti, yukarıdan bir şarj var, umut vadeden atak değil ama taktik faul bu. Benim için bu sportmenliğe aykırı. Yasin Özcan'ın rakibini engellemekten başka topa yönelik hiçbir hamlesi yok. Ben bu pozisyona ikinci sarı kart diyorum.
Deniz Çoban: Elin gelmesi ikinci sarı kart için yeterli değil. Umut vadeden atak değil ama taktik faul bu. Anlık bir hareket değil. Önce sol el, sonra sağ el, aynı zamanda da yakın takipte ayağa takma. Yasin işini sağlama alıyor bence. Benim açımdan sportmenlik dışı taktik faul. İkinci sarı kart gösterse çok çok çok daha doğru bulurdum.
Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru. Çok tehlikeli bir hamle. Yasin'in tek şansı kramponunun yanının gelmesi. Kramponun dişi kafayla buluşsaydı kırmızı karttan bahsedebilirdik. Sarı kartla yırttı.
Bahattin Duran: Sarı kart doğru.
Deniz Çoban: Sarı kart doğru.
Bahattin Duran: Osimhen atletik bir oyuncu, hızlı davrandı. Her iki oyuncunun da amacı topla oynamak. Kaleci kontrolsüz gelmedi. Tamamen topla oynama amacıyla geldi ama atletik özellikleri ön plana çıkaran Osimhen topa önce dokundu. Kaleci her ne kadar ellerini ve vücudunu kaçınmak istese de topa dokunmadıktan sonra dikkatsiz bir şekilde temas etti. Sahada penaltı bence. VAR müdahalesi ise doğru değil.
Bülent Yıldırım: Kalecinin ilk hamlesi olsaydı yalnızca, VAR müdahalesini yanlış bulurdum ama bedeniyle Osimhen'in sol bacağına düştü. VAR müdahalesi de penaltı da doğru.
Deniz Çoban: Dikkatsiz bir hamle ve penaltı ama VAR müdahalesinden çok emin değilim. VAR'ın müdahale edeceği bir pozisyon mu bilemiyorum.
Bülent Yıldırım: Ele gelmiyor, devam doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Topla oynayan Mortadha ama Lemina'nın teması kesinlikle yeterli değil. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon penaltı. Lemina, rakibin kramponunun altına vurdu. VAR'ın konusu değil ama dikkatsiz temas. Penaltı verilmeliydi.
Deniz Çoban: Futbol oyunu temas oyunudur. Her temas ihlal değildir. Bu temas küçük bir temas. Mortadha'nın bir sonraki hamlesini etkileyecek temas değil, istese devam eder. Mortadha küçük teması hissedince kolay kendini yere bıraktı. Penaltı değil.
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