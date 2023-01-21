Kasımpaşa teknik direktörü Selçuk İnan Başakşehir maçının ardından patladı! "Kötü niyetliler" dedi ve...

"BİZ BUGÜN YANDIK"

"Üzgün olduğumu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz. İlk defa bu kadar net şekilde söylüyorum. Maçın ilk düdüğünden itibaren kulübedeki herkes 'Biz bugün yandık' diyorsa bir şey vardır. Hakemler bu hissi bize verdi. Sadece penaltı pozisyonunda değil, maçın genelinde böyleydi. İyi niyetli olmadıklarını hissettik. Bunu da gösterdi.