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Kasımpaşa teknik direktörü Selçuk İnan Başakşehir maçının ardından patladı! "Kötü niyetliler" dedi ve...

21.01.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 20. hafta karşılaşmasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılırken, teknik direktör Selçuk İnan maçın ardından sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Medipol Başakşehir olurken, teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa ile başlayan Selçuk İnan mücadelenin ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Üzgün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Selçuk İnan hakemler için 'İyi niyetli olmadıklarını hissettik' dedi.

16 yaşındaki Yasin Özcan tarihe geçti! 16 yaşındaki Yasin Özcan tarihe geçti!

İŞTE SELÇUN İNAN'IN AÇIKLAMALARI...

"BİZ BUGÜN YANDIK"

"BİZ BUGÜN YANDIK"

"Üzgün olduğumu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz. İlk defa bu kadar net şekilde söylüyorum. Maçın ilk düdüğünden itibaren kulübedeki herkes 'Biz bugün yandık' diyorsa bir şey vardır. Hakemler bu hissi bize verdi. Sadece penaltı pozisyonunda değil, maçın genelinde böyleydi. İyi niyetli olmadıklarını hissettik. Bunu da gösterdi.

"MAÇI KAZANABİLİRDİK"

"MAÇI KAZANABİLİRDİK"

"Bizim penaltı pozisyonumuzu VAR'dakilerden daha iyi gördü. Oradan kaçmayı tercih etti. Penaltıyı verseydi, VAR'dan gel bak demeyeceklerdi. Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Penaltıyı verse maçı kazanabilirdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın hakkı bu değildi. Hem oyuncularım için hem de hakemlerin tutumundan rahatsız ve üzgünüm" dedi.

O İSME TEBRİK 

O İSME TEBRİK 

Bu sözlerinin ardından İnan, takımın genç sol beki Yasin Özcan için ise "Ben Yasin'i hak ettiği için oynatıyorum. Ona güveniyorum. Hem milli takımda hem de ulusal bazda Türkiye'ye hizmet edecektir. Attığı gol için de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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