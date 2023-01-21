Son dakika: Selçuk İnan'ın 16 yaşındaki mucizesi Yasin Özcan, Emre Belözoğlu'nu şaşkına çevirdi! Süper Lig ve Avrupa tarihine geçti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. 20. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı büyük heyecana sahne olurken, ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

TOP BİR ANDA ÖNÜNE DÜŞTÜ

Müsabakanın 16. dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top, Yasin Özcan'ın önüne düştü.

UZAKLARDAN GOLÜNÜ ATTI

Genç futbolcu, sekerek gelen meşin yuvarlağa ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve fileleri sarsarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

EMRE BELÖZOĞLU'NU ŞAŞIRTTI

Golün ardından büyük sevinç yaşayan Özcan; takım arkadaşlarından tebrikleri alırken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, golün ardından oldukça şaşırdı.

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren Yasin Özcan, 16 yaş 276 gün ile Süper Lig & Avrupa'nın 5 büyük liginde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

