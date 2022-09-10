Kastamonu Belediyespor-Buducnost BEMAX maçının ardından

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Karadağ'ın Buducnost BEMAX takımına sahasında 27-40 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Claus Mogensen, ilk maçın kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Maçın ardından Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Claus Mogensen ve Buducnost BEMAX antrenörü Maja Savic ile Kastamonu Belediyesporlu hentbolcu Katarina Jezic ve Buducnost BEMAX oyuncusu Milena Raicevic gazetecilere basın açıklaması yaptı.

Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Claus Mogensen, rakip takımı tebrik ederek, "Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. İlk maç bizim için hayal kırıklığı oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

Buducnost BEMAX antrenörü Maja Savic ise Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Savaşıp 2 puan aldığımız için gururluyuz. ikinci yarı daha iyi oynayarak istediğimiz skoru elde edebildik. Bütün oyuncuları sahaya sürebildik. Şampiyonlar Ligi'nde ilk adımımızdı. Nasıl hentbol oynayacağımızı gördük. Böyle bir galibiyet beklemiyorduk. İyi top oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir galibiyet almak güzel. Şimdilik biraz kutlayacağız ama sonra bir sonraki maça odaklanacağız."

Kastamonu Belediyesporlu oyuncu Katarina Jezic de rakibi kutlayarak, "İyi savaştılar ama bizim için hayal kırıklığı oldu. Önümüzde daha uzun bir yol var. Kafamızı dik tutup diğer maçlara odaklanacağız." diye konuştu.

Buducnost BEMAX oyuncusu Milena Raicevic ise Kastamonuspor'un eski bir sporcusu olduğunu hatırlatarak, "Geçen yıl Kastamonu'da güzel anılarım oldu. Kastamonu'ya teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.