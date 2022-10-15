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Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

15.10.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın sırasında pencereden atlayan bir kadın yaralandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev yandı, yangın sırasında pencereden atlayan bir kadın yaralandı.

Sümenler köyü Kazla Mahallesi'nde Emine Arslan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikteki Mustafa Çimşir ve Rıza Subaşı'ya ait eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ve Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangından kurtulmak için pencereden atlayan Hatice Bal, yaralandı. Bal, 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

- Yangın sırasında pencereden atlayan bir kadın yaralandı

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

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yangın Kastamonu Pınarbaşı

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