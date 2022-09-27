Beş evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü

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