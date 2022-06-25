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Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

25.06.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

18 S 0125 plakalı servis minibüsü, Ilgaz Tüneli Kastamonu çıkışı Diphan mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çok sayıda işçi, Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerin Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu

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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazartesi

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Abana
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