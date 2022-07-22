Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile arama kurtarma çalışmasına başladı. Çalışmalarda dron da kullanan ekipler, ormanda havadan ve karadan gün boyu geniş çaplı arama yaptı.

Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

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