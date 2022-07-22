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Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

22.07.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 83 yaşındaki kişi bir gün sonra ormanlık alanda bulundu.

Kilkuyu köyünden yaşayan M.G, dün mantar toplamak için evinden ayrıldı. M.G'nin eve dönmemesi üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile arama kurtarma çalışmasına başladı. Çalışmalarda dron da kullanan ekipler, ormanda havadan ve karadan gün boyu geniş çaplı arama yaptı.

M.G, öğle saatlerinde köyünden yaklaşık 6 kilometre uzakta ormanlık alanda bir ağacın altında bitkin halde bulundu.

Jandarmanın yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgeye gelen sağlı ekiplerince tedavisi yapılan M.G. evine götürüldü.

Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Kastamonu'da mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Kastamonu'da mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Kastamonu'da mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Kastamonu'da mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Kastamonu'da mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Kastamonu'da mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

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