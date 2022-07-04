AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığından getirilen arama köpeği "Ark" da katılıyor.

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

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