YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

04.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları, 8'inci gününde sürüyor.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Bakırcı'nın bulunması için Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede çalışma yürütülüyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığından getirilen arama köpeği "Ark" da katılıyor.

Çalışmalar, yaklaşık 130 personelle yürütülüyor. Karadan ulaşım olmayan bölgelere, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle havadan ekipler indiriliyor.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu arama

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:09
Sabah
05:10
Öğle
12:54
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:20

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.