Kastamonu'da sele kapılarak yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapıldıktan 16 gün sonra Sinop sahilinde bulunan Recep Bakırcı'nın cenazesi, köyünde toprağa verildi.

Küre'ye bağlı İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda 27 Haziran'da sel sularına kapılan ve cesedi 11 Temmuz'da Sinop sahilinde bulunan orman işçisi Recep Bakırcı'nın cenazesi, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine getirildi.

İhsangazi Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına, gencin babası İhsan, dedesi Salih ve kardeşi Yusuf Samet Bakırcı ile yakınlarının yanı sıra Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile kurum temsilcileri katıldı.

Vali Çakır, yaptığı konuşmada, 27 Haziran'da Kastamonu genelinde yoğun yağışın etkili olduğunu hatırlattı.

Yapılan çalışmalar sayesinde selin hafif atlatıldığını anlatan Çakır, "Çok güçlü bir su geldi. Daha önceki yağış 72 saate yayılmıştı. Burada 8 saat içinde 100 ile 162 kilogram arasında yağış düştü ve bu yağış şiddetli bir şekilde sel yaptı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti." dedi.

Selde Recep Bakırcı'nın kaybolduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Kardeşimiz ormanda bekçi olarak yeni işe başlamış. Bir umutla kardeşimizi aramaya başladık ama gün geçtikte umutlarımız azaldı. Güçlü su bölgede devam edince çok zorlu şartlar oluştu. Geçen hafta kardeşimizin cansız bedenine Sinop açıklarında ulaştık. Elbette ki giden canın yerini dolduracak hiçbir söz, kelime mümkün değil. Tesellimiz, kardeşimizin cenazesine ulaşmamız oldu. En azından mezarına koyacağız."

Bakırcı ailesine teşekkür eden Çakır, "Babası İhsan Bey olayın olduğu gün kutsal topraklarda hac vazifesini ifa etmek üzere bulunuyordu. Olayın duyulduğu ilk andan şu ana kadar, duruşlarıyla, vakarlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarla, bakanlarla, valisiyle, kaymakamlarıyla, belediye başkanlarıyla ilişkilerinde tam da Kastamonu insanına yakışır şekilde büyük bir olgunluk, büyük bir samimiyet, nezaketle bu süreci onlar da yönettiler. Bizlere çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Vali Çakır, ailenin hacdan özel uçakla getirilme talebini reddettiğine de işaret ederek şunları kaydetti:

"Cenaze bulunduğunda da özel uçakla getirmek için irtibata geçtik. Dediler ki 'Devletimiz bizim için özel uçak kaldırmasın, biz gerekiyorsa iki gün sonra cenazemizi kaldırırız, normal tarifeyle geleceğiz.' dediler. 'Biz en ufak masraf istemiyoruz.' dediler. Aileye gönülden müteşekkiriz."

Selde hayatını kaybeden Recep Bakırcı'nın köydeki ilk dereyi yürüyerek geçtiğini aktaran Çakır, "Çocuk, yukarıdaki dereyi yürüyerek geçti, köydeki dereyi de geçerim sandı. İlk dereyi geçmesinin vermiş olduğu cesaretle 'burayı da geçerim' sandı. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Dede Salih Bakırcı da arama çalışmasına katılanlara teşekkür ederek, "Gösterilen gayretten dolayı milletimize, devletimize, devlet büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgiden dolayı hepsi hakkını helal etsin. Allah razı olsun." dedi.

Recep Bakırcı'nın tabutu cenaze aracından indirilmedi. Cenaze aracı, cami bahçesinin dışında musalla taşının hizasında bekletildi. Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bakırcı'nın naaşı, İhsangazi ilçesi Yarışlar köyüne bağlı Karayaprak Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.