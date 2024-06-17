MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kavurmanın içinde ne olur? Mehmet Yalçınkaya kavurma tarifi verdi!

Kavurmanın içinde ne olur? Mehmet Yalçınkaya kavurma tarifi verdi!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 07:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda kavurma tarifi aratılan ve merak edilen konulardan biri. Masterchef ile tanınan Mehmet Yalçınkaya kavurma tarifini vererek gündeme geldi.

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi kavurma tarifi her bayram olduğu gibi bu bayram da sıklıkla aratılan tarifler arasında yerini aldı. MasterChef yarışmasıyla tanınan Şef Mehmet Yalçınkaya, "İyi kavurma nasıl pişirilir" sorusuna yanıt verdi.

Şef Yalçınkaya'ya göre kavurmanın içinde neler olmalı? Mehmet Şef "Kavurmaya domates, biber, soğan koyma faslını geçelim. Sadece et olacak" dedi.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Fatih Altaylı’nın “İyi kavurma nasıl pişirilir” sorusuna yanıt verdi.


Vitrin

GERÇEK KAVURMA TARİFİ

Şef Mehmet Yalçınka'yanın kurban kavurması tarifi şöyle:

* Etin iyi dinlenmesi gerekiyor. Komşuya kesilip hemen verilmesi lazım ama aynı gün kavurma yemek zorunda değiliz. İlk gün sakatat da yenir. Kavurmayı birinci gün kesinlikle yapmayacağız. Bu aslında sağlıksız da. Teze et mideyi bozar. Burada biraz sabırlı olacağız.

* En azından kestiğimiz andan itibaren iki saat dinlenmesi lazım. Et kendini çekecek. Aynı hayvandan bir parça yağ alıyorum. Kavurmalık bölümü eğer danaysa but kısmından çekerim. Kuzuysa da tranç dediğimiz yer. Kaba et diyeyim ben.

"YAĞI ERİTİP KIKIRDAKLARI ALACAĞIZ"

"YAĞI ERİTİP KIKIRDAKLARI ALACAĞIZ"

*Kavurmada iki şekil vardır. Bir, iri kavurma. O restoranlarda satılır. Güvercin var, kuşbaşı var vs. Biraz daha küçük, zardan hafif doğranır. Yağlar da aynı şekilde. Yağı önce tencereye koyacağız, kızdıracağız, o yağı eriteceğiz. Sonrasında kıkırdakları alacağız.

* Ardından kuşbaşı etleri koyduktan sonra kavuruyoruz, suyunu çektikten sonra ben biraz dinlendiriyorum. Çünkü yağı da iyi çekiyor. Etki kavurduktan sonra 5 dakika kapağı kapatıp dinlendiriyoruz. Tuzu en son atıyoruz, çünkü eti sertleştiriyor.

KURBAN KAVURMASINDA SOĞAN OLMAZ

KURBAN KAVURMASINDA SOĞAN OLMAZ

* Soğan seviyorsak kavurma tenceresinin ortasında bütün bir soğan koyabiliriz. Soğan doğrayıp soğanla kavrulmaz. Kurban kavurmasında soğan olmaz.

* Tereyağı, zeytinyağı, asla öyle bir şey yok. Kendi yağında ya da kuyruk yağında pişecek.

* Terleterek, kısık ateşte pişecek. Safi et olacak. Favorimi söylüyorum, lavaş ekmeği olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya kavurma
En Çok Okunan Haberler
Kurban pazarında korkunç olay! Kurban eti verilmeyince kendini astı

Kurban pazarında korkunç olay! Kurban eti verilmeyince kendini astı

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Gürcistan maçı öncesi Milli Takım'da flaş ayrılık!

Gürcistan maçı öncesi Milli Takım'da flaş ayrılık!

Fenerbahçeli taraftar, logolarındaki renkleri bilemedi!

Fenerbahçeli taraftar, logolarındaki renkleri bilemedi!

Elindeki bıçağın üzerine düşüp öldü denilmişti! İstanbul'daki akılalmaz olayın ardından cinayet çıktı

Elindeki bıçağın üzerine düşüp öldü denilmişti! İstanbul'daki akılalmaz olayın ardından cinayet çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.