Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2022-2023 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Olimpik Havuz Milli Takımı'nın tekerlekli kayak ve güç geliştirme ile test ölçüm kampı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşiyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, yerleşke içerisinde tekerlekli kayak ve koşu antrenmanları yapıyor.

Spor Bilimleri Fakültesinin performans laboratuvarında performans testlerine giren sporcular, müsabakalara hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar, Kayak Milli Takımı'nın performans testlerinin yapıldığını belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Kayak Milli Takımı arasında protokol hazırlanacağını aktaran Hazar, "İmzalanan protokol çerçevesinde Spor Bilimleri Fakültesi olarak sporcuların performans testlerini ve antrenörlerin eğitimlerini tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Hazar, sayılı üniversitelerde bulunan performans laboratuvarının kente kazandırılmasında emeği geçen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'a teşekkür etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Sportif Genel Koordinatörü Harun Akyol da Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde olimpiyat takımı ve genç FIS takımının test ölçümlerinin yapıldığını belirtti.

Sporcuların verilerini kaydettiklerini aktaran Akyol, "Böylelikle yıllık periyotlarını belirleyip önümüzdeki yarışmalara daha iyi hazırlıyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki kamp alanları, fitness salonları, yüzme havuzları ve asfaltları oldukça verimli ve güzel. Bu fırsatı bizlere sunan Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar'a çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.