YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

08.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2022-2023 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Olimpik Havuz Milli Takımı'nın tekerlekli kayak ve güç geliştirme ile test ölçüm kampı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşiyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, yerleşke içerisinde tekerlekli kayak ve koşu antrenmanları yapıyor.

Spor Bilimleri Fakültesinin performans laboratuvarında performans testlerine giren sporcular, müsabakalara hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar, Kayak Milli Takımı'nın performans testlerinin yapıldığını belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Kayak Milli Takımı arasında protokol hazırlanacağını aktaran Hazar, "İmzalanan protokol çerçevesinde Spor Bilimleri Fakültesi olarak sporcuların performans testlerini ve antrenörlerin eğitimlerini tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Hazar, sayılı üniversitelerde bulunan performans laboratuvarının kente kazandırılmasında emeği geçen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'a teşekkür etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Sportif Genel Koordinatörü Harun Akyol da Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde olimpiyat takımı ve genç FIS takımının test ölçümlerinin yapıldığını belirtti.

Sporcuların verilerini kaydettiklerini aktaran Akyol, "Böylelikle yıllık periyotlarını belirleyip önümüzdeki yarışmalara daha iyi hazırlıyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki kamp alanları, fitness salonları, yüzme havuzları ve asfaltları oldukça verimli ve güzel. Bu fırsatı bizlere sunan Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar'a çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, müsabakalara Sivas'ta hazırlanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivas cumhuriyet üniversitesi

Sivas Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
05:59
Öğle
12:35
İkindi
16:10
Akşam
19:01
Yatsı
20:21
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.