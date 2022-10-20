Kayseri Kitap Fuarı'nı 6 günde 504 bin 568 kişi ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı, 6 günde 504 bin 568 ziyaretçiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim'de kapılarını açan 5. Kayseri Kitap Fuarı'na, ilk günden bu yana gençler başta olmak üzere çok sayıda kitapseverler ilgi gösteriyor.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 3 milyonu aşkın kitap, 300'ün üzerinde yazar ve yayınevinin okurlar ile buluştuğu fuarda, tanınmış isimler hayranlarıyla bir araya geliyor.

Fuarın kitapseverlere kapılarını açtığı ilk günden itibaren yazar ve şairler söyleşi etkinliği ve imza günleri kapsamında okurlarıyla buluşuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sunulan fuar, 6 günde 504 bin 586 kitapseveri misafir etti.