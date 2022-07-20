Kayseri Meteoroloji Müdürlüğünde çocuklar için "Sıfır Atık Atölyesi"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünde çocuklar için kurulan "Sıfır Atık Atölyesi" hizmete girdi.

Bölge müdürlüğünün bahçesindeki açılışta konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ile atık israfının önlenmesinin, kaynakların verimli kullanılmasının ve atık miktarının azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

Proje kapsamında çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini anımsatan Livdumlu, "Poşetlerin ücretlendirilmesi poşet kullanımının yüzde 35-40 azalmasını sağladı. Kayseri'de 2 bin 100 tesis sıfır atık belgesi aldı." dedi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2021 yılında hava tahmin tutarlılık oranının yüzde 92 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Tutarlı tahmin ve uyarıların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarını aktaran Dağlı, "Bu atölyede çocuklarımıza, çevrelerini nasıl koruyacaklarını, temiz çevre nasıl yaratılır ve sıfır atık projelerinden neler elde edilebilir bunları uygulamalı olarak göstereceğiz. Ayrıca buradaki materyallerden çıkacak oyuncakları, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarımıza hediye edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerle meteoroloji yetkilileri, hava durumuna dair bilgi veren meteoroloji balonu uçurdu.

Öğrenciler, oluşturulan atölyede kozalak boyama gibi çeşitli etkinlikler yaptı.