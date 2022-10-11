Kayseri'de 100 yataklı öğrenci pansiyonu, anaokulu ve ortaokul açıldı

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri'nin Develi ilçesinde, 100 yataklı öğrenci pansiyonu, anaokulu ve ortaokul açılışı dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever Turan Aksu tarafından yaptırılan Develi Mesleki Eğitim Merkezinde öğrenim gören öğrencilerin kalacağı 100 yataklı Fatma-Turan Aksu Erkek Öğrenci Pansiyonunun açılışı için tören düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yılda eğitimde önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin 19 milyon öğrenci sayısıyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Ülkemizde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezlerinde yurt hizmeti bulunmamaktadır. Turan amcamızın yaptırdığı bu yurt, ülkemizdeki beşinci yurttur. Böylesi örnek teşkil eden ve büyük bir ihtiyacı gideren hayırseverimize ve kıymetli ailesine teşekkür ediyor, yapılan yurdun eğitim camiamıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra emekli astsubay Arif Övüç'ün yaptırdığı Arif Övüç Anaokulunun açılışına katılan Yılmaz, mahallenin önemli bir ihtiyacını karşılayan, çocukların nezih bir ortamda vakit geçirecekleri güzel bir eğitim kurumunu yaptırdığı için hayırsevere teşekkür etti.

Süleyman Tıraş'ın vasiyeti üzerine kendi adıyla yaptırılan Süleyman Tıraş Ortaokulunun açılışını da yapan Yılmaz, "Merhum Süleyman amcamız hiç evlenmemiş ve dolayısıyla çocuğu da olmamış. İnşallah burada yetişen yavrularımızın dualarıyla amcamız birçok hayır dua alacaktır. Rabbim kendisine rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.