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Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

13.06.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 12'si firari hükümlü, 20 kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 3 ay 2 gün ile 7 yıl 9 ay 22 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Yakalananlardan 12 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, 8 kişi serbest bırakıldı.

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

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