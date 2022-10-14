Kayseri'de 2 bin kişiye kuru fasulye ve pilav dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen "Gömeç Fasulyesi Tanıtım Etkinliği"nde yaklaşık 2 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Gömeç Mahallesi meydanında düzenlenen etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve vatandaşlar katıldı.

Karayel, programda, tanıtım etkinliklerinin yöresel lezzetleri daha fazla kişiye ulaştırma açısından önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri tarım ve hayvancılığa özel önem verdiğini belirten Karayel, "Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünyada gıda maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının, bununla birlikte enerji fiyatlarının arttığını çok net şekilde görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle açılan tahıl koridoru bu fiyatları bir nebze olsun düşürdü." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Gömeç fasulyesi üretiminin her geçen yıl azaldığını söyledi.

Bunun çeşitli nedenleri olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, "Özellikle genç nesillerin tarıma olan alakası gitgide azaldı. Maalesef gençlerimiz artık tarım noktasında işin gerisinde durmakta." diye konuştu.

Gıdanın öneminin pandemi sürecinde çok daha iyi anlaşıldığının altını çizen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci bize, kendine yetebilen şehirler oluşturmamızı öğretti. Kayseri, gıda noktasında da kendi kendine yetebilen bir şehir. Bunun kıymetini bilmemiz, bunu koruyabilmemiz lazım. Endüstriyel üretim muhakkak ki önemli, sanayi muhakkak ki önemli. Sanayi altyapısını güçlendirmek muhakkak ki önemli ama şunu asla unutmayın, istediğiniz kadar sanayiniz, teknolojiniz olsun, yiyecek ekmeğiniz yoksa o sanayinizin hiçbir anlamı, ehemmiyeti yok. Makineler ekmek, buğday, fasulye üretemez. Çiftçilerimizin yapmış olduğu iş çok değerli. Onlar üretmezse şehirde yaşayan bizler aç kalırız."

Konuşmaların ardından Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan kuru fasulye ve pilav, etkinliğe katılan yaklaşık 2 bin kişiye ikram edildi.