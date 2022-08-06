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Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

06.08.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Anadolu Selçuklu dönemi mimarisi örneklerinden Sultan Hanı, turizme kazandırılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Çiçek ile Büyükkılıç, Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından 1232-1236 yıllarında inşa ettirilen Sultan Hanı'nı gezdi.

Burada incelemelerde bulunan Büyükkılıç, tarihi değerin bilinirliğini sağlamak ve buralara farklı işlevler kazandırmak adına belediye iştiraki olan KAYTUR vasıtasıyla handa tarihi dokuya uygun şekilde halka hizmet verileceğini bildirdi.

Vali Çiçek ise Başkan Büyükkılıç'ın kentin turizm değerlerini ayağa kaldırmak için söz verdiğini aktardı.

Tarihi handan çok etkilendiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bünyan Belediye Başkanı ve Bünyan Kaymakamımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bizi çok etkileneceğimizi, gerçekten Türk tarihine büyük hizmet olacağını, faaliyete geçirilmesini, işletmeye açılmasını, tüm Kayserililerin tanımasını istedikleri bir yeri göstermek için davet etti. Davet üzerine Bünyan'a geldik. Gerçekten hem Büyükşehir Belediye Başkanım hem ben çok etkilendik, çok duygulandık. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada bir müjde daha açıkladı, çok mutlu oldum. Başkanımız 'Artık KAYTUR Bünyan'da ve Sultan Hanı'nda' dedi. Bu demektir ki 1200 yılında yapılmış bir han, halkımızın hizmetinde olacak, halkımızın ziyaretine açılacak. İşletmeler olacak, hediyelik eşyalar, tarihi bilgilendirmeler olacak. Şimdiden çok heyecanlandığımızı belirtmek istiyorum."

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak

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