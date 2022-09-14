Esenyurt, Harman, Fevzi Çakmak, Yavuzlar, Battalgazi ve Selçuklu mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda hakkında 5 ay ile 12 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de yer aldığı 22 kişi yakalandı.

Kayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı

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