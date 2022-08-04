Kayseri'de atıl arazilere ekilen yazlık buğday hasat edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Etkin Kullanılması Projesi" kapsamında ekimi yapılan yazlık buğdayın hasadı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ilçesinin Ilıca Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Anadolu için ekmeğin anlamının önemli olduğunu, yere düşen ekmeğin öpülerek bir kenara konulduğunu söyledi.

"Buğdaya Amerikalı başka, Avrupalı başka ama biz Türkler bir başka bakarız." diyen Çiçek, bir metrekare toprağın bile boş bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Ekim çalışmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Çiçek, şöyle dedi:

"Boş kalan arazilerin tamamının, dünyanın gıda krizine gittiği bir dönemde tekrar üretime hazır hale getirilmesi için verilen teşvikler, çiftçilerimizin adeta seferberlik ruhuyla buraları ekmeleri gerçekten çok önemli. Tarım her il için çok önemli ama tarımda özellikle Kayseri çok büyük katma değer üretiyor. Allah inşallah azminizi artırsın. Çabalarımızı artırsın. Daha çok ekmek yedirmek için köylüden un tüccarına, un tüccarından fırıncıya hepimiz mücadele edeceğiz. İnşallah memleketimizde ekilmeyen bir metrekare yer bırakmayacağız."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da şehrin ekilmedik toprağı kalmaması için gayret gösterdiklerini, tarım ve hayvancılığa destek verdiklerini dile getirdi.

Destekleriyle dağıtılan tohumların hasadında bulunmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, belediye olarak tarım ve hayvancılığa desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan projeler kapsamında son 3 yıl içinde sadece 2 bin 556 ton yazlık buğday tohumu dağıtıldığını, 2 bin 365 çiftçi ve 114 bin 500 dekar alanın da üretime dahil olduğunu ifade etti.

Şahin, "Yapılan üretimle depolarımıza 25 bin ton ekmeklik buğday girdi. Bu ekmeklik buğdayla da Kayseri 125 milyon ekmek üretimine katkı sağladı. Özellikle belirtmemiz gerekir ki bu alanların büyük bir çoğunluğu, destekleme olmasa belki de ekilmeyecekti. Yapmış olduğumuz hasadın ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 40 dönümlük araziye yazlık buğday eken çiftçi Orhan Toy da hasadın umduğundan daha verimli olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, biçerdövere binerek hasada katıldı.