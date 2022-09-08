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Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

08.09.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki evin balkonuna çıkan 3 yaşındaki Suriye uyruklu G.H. henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

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