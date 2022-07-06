Kayseri'de bir hurdacıda 174 çalıntı eşya bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir hurdacı dükkanında çok sayıda çalıntı elektrikli alet, mazot ve kablo ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde, 100 matkap, dekupaj, 10 basınçlı yıkama makinesi, 10 hızar, 282 litre mazot, 283,8 kilogram bakır kablo, 23 traktör çeki ve ağırlık demiri, çeşitli ebatlarda akü, 12 bakır leğen ve kazan olmak üzere çalıntı olduğu değerlendiren 174 malzeme buldu.

Ele geçirilen malzemelerin Asayiş Şube Müdürlüğünde sahiplerine teslim edileceği bildirildi.