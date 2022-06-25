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Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

25.06.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de demiryolu taşıtlarına elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan katener hattındaki tele takılan kara leylek, kurtarılarak hayvanat bahçesine teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, Karagöz-Yeniçubuk arası 472. kilometrede bir kara leyleğin katener hattında tele takıldığını gördü.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenilen leylek, demiryolları çalışanları tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Leylek, tedavi ve bakımı için Kayseri Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

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