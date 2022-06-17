Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'a giren Murat Göçmen'in (31), bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, dün yaklaşık 4 saat süren aramalarda sonuç alınamamış ve çalışmalara ara verilmişti.

Çalışmalar, İl Jandarma Arama Kurtarma Timi, Adana Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Timi, Kayseri ve Aksaray'dan gelen AFAD ekipleri, Konya Sualtı Arama ve Kurtarma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İHH Arama Kurtarma, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ve UMKE ekiplerinden oluşan 107 personelle yürütülüyor.

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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