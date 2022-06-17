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Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

17.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'ta dün akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı yapılan Murat Göçmen'i (31) arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Çalışmalar, İl Jandarma Arama Kurtarma Timi, Adana Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Timi, Kayseri ve Aksaray'dan gelen AFAD ekipleri, Konya Sualtı Arama ve Kurtarma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İHH Arama Kurtarma, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ve UMKE ekiplerinden oluşan 107 personelle yürütülüyor.

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Müdahale Şube Müdür Vekili Hasan Say'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'a giren Murat Göçmen'in (31), bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, dün yaklaşık 4 saat süren aramalarda sonuç alınamamış ve çalışmalara ara verilmişti.

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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