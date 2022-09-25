YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

25.09.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

KAYSERİ (AA) - Anadolu'da ilk yazılı belgelerin ve ticari anlaşmaların bulunduğu Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ne, Kayseri Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültepe'nin girişine inşa edilen ziyaretçi merkezi kısa süre içinde hizmete açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kültepe'nin tanıtımıyla ilgili çalışmaları Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yaptıklarını belirtti.

Ziyaretçi merkezinin Türkiye'deki ilginç örneklerden biri olacağını aktaran Kulakoğlu, şunları kaydetti:

"1970'li yıllarda Kültepe Müzesi olarak kullanılan bina, bu sene yeniden inşa edildi ve ziyaretçi merkezi olarak kullanıma hazır vaziyette. Birkaç gün içinde açılışını yapacağız. Burada özellikle Kültepe'nin en çok bilinen eserlerinin büyük grubunu oluşturan çivi yazısı tabletlerle ilgili bir panoyla binanın girişini süsledik. Bu yapı, ziyaretçilere ilk etapta Kültepe hakkında bilgi vermek amacıyla kuruldu. Hemen Kültepe'nin girişinde yer alıyor. Özellikle öğrencilerin ilginç bilgilere ulaşabileceği alan olduğunu söyleyebilirim."

Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nin, Kültepe'nin 75 yıllık hayali olduğunu vurgulayan Kulakoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Anadolu

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
04:59
Sabah
06:21
Öğle
12:35
İkindi
15:59
Akşam
18:39
Yatsı
19:55
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.