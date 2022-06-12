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Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

12.06.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle bazı bölgelerde sebze ve meyve fideleri zarar gördü.

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

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