Kayseri'de yıllar sonra babalığı tadanlar Babalar Günü etkinliğinde buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yıllar sonra tüp bebek tedavisi sonucu baba olanlar, Babalar Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Kentteki özel bir hastanenin tüp bebek merkezince düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

17 yıl sonra baba olacağını anlatan Erol Yurtlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, genetik tanılı tüp bebek tedavisine olumlu yanıt aldıklarını ve bir kızı olacağını dile getirdi.

Sedat Çelebi ise 21 yıl sonra baba olacağı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.

İlk kızından sonra 12 yıl çocuğu olmayan ve tüp bebek tedavisiyle üçüzleri dünyaya gelen Turgay Balcı da Allah'ın herkese bu duyguyu yaşatmasını diledi.

Tüp bebek tedavisiyle 51 yaşında evlat sahibi olan Muharrem Kum da bu süreçte çok zorlandıklarını, üzüntü, kaygı ve yalnızlık gibi pek çok duyguyu yaşadıklarını aktararak, "Çocuğumuz şu an 19 aylık. Biz 7 yıllık evliyiz. Tek embriyodan doğdu, altın çocuk. Bu mutluluk anlatılamaz. Eve gidiyorum, 'baba' diye kapıya koşuyor. İlk başta eşim bana çok destek verdi, birbirimize bakıp hüzünlendik, ağladık." diye konuştu.

Arzuhan Kum ise düşükle sonuçlanan 6 gebeliğin ardından evladını kucağına aldığını belirterek, mutluluğunu dile getirdi.

Tedavi sonucu anne ve baba olan hastalarıyla fotoğraf çektiren Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner ise hem tüp bebek merkezinin birinci yılını hem de Babalar Günü'nü kutladıklarını, anne ve baba olmak isteyen pek çok kişinin hayalini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Etkinlikte babalara karanfil hediye edildi.