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Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

01.08.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

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Spor Toto Süper Lig Kayserispor

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