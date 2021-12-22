KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor maçı yarın Yeni Malatya Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.
Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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