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Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

22.12.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor maçı yarın Yeni Malatya Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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