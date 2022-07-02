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Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

02.07.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes'te kampa girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Erciyes Kayak Merkezi'nde bir otelde kamp için toplandı.

Sezon hazırlıklarına 26 Haziran'da kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk antrenmanını teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yaptı.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, futbolcular kondisyon çalıştı.

Hıza ve dayanıklılığa yönelik parkurlarda devam eden antrenman, toplu çalışma ile sona erdi.

İdmanı, kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve yöneticiler de takip etti.

Kayserispor'un kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Cenk Gönen, Bilal Beyazıt, Abdulkadir Taştan, Majid Hosseini, Kolovetsios, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Carole, Nurettin Korkmaz, Attamah, Arif Kocaman, Campanharo, Ali Kerimi, Kemen, Bertolacci, Mensah, Emrah Başsan, Mane, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Ackah, Cardoso, Eray Özbek, Hayrullah Erkip, Muhammet Eren Arıkan, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek, Talha Sarıarslan, Thiam."

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

Kayserispor'un Erciyes kampı başladı

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Kayserispor erciyes yeni sezon

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