KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes'te kampa girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Erciyes Kayak Merkezi'nde bir otelde kamp için toplandı.
Sezon hazırlıklarına 26 Haziran'da kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk antrenmanını teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yaptı.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, futbolcular kondisyon çalıştı.
Hıza ve dayanıklılığa yönelik parkurlarda devam eden antrenman, toplu çalışma ile sona erdi.
İdmanı, kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve yöneticiler de takip etti.
Kayserispor'un kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Cenk Gönen, Bilal Beyazıt, Abdulkadir Taştan, Majid Hosseini, Kolovetsios, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Carole, Nurettin Korkmaz, Attamah, Arif Kocaman, Campanharo, Ali Kerimi, Kemen, Bertolacci, Mensah, Emrah Başsan, Mane, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Ackah, Cardoso, Eray Özbek, Hayrullah Erkip, Muhammet Eren Arıkan, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek, Talha Sarıarslan, Thiam."
Kayserispor'un Erciyes kampı başladı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz