Kazım Koyuncu kimdir? İşte Kazım Koyuncu şarkıları... Kazım Koyuncu ile ilgili mesajlar ve sözler!

Karadeniz şarkılarını Rock’n Roll müzik tarzı ile harmanlayarak kendine tarzını yaratan Kazım Koyuncu, Türk müziğinde oldukça önemli bir yere sahip. Hayranları tarafından vefatının 16. Yılında şarkıları ve sözleriyle özellikle sosyal medyada hatırlanan ve anılan Koyuncu, 33 yaşında testis kanserinin vücuduna yayılması sonrasında hayatını kaybetmiştir. Erken yaşta aramızdan ayrılan Kazım Koyuncu, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından unutulmadı. KAZIM KOYUNCU SÖZLERİ Bilemiyorum; bazen aklım yetmiyor, tüm akılları toplasam da bir aşk etmiyor.

Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak için, savaşmak zorunda değiliz.

Ben bir müzisyenim, ondan sonra biraz Karadenizliyim, ama hepsinin ötesinde ben bir devrimciyim.

Bütün savaşlardan beter bir savaş. Saklanacak yerin yok. Ne yer, ne gök, ne de suyun altı...

Yerim yurdum yoktur benim, dünyada bir yerdeyim.

Sevgi bin kilometre ötede bile olsa gelir dokunur bize.

Kaldırın, kaldırın gözlerimden şu sisini yüzyılların . Bir çocuk gibi görmek istiyorum her şeyini dünyanın...

Sevgi çok önemli bir şey. Sevmeyi bilebilmek, sevdiğini hissedebilmek, seni sevenlerle göz göze gelebilmek.

Hayatım boyunca Türkiye’deki sistemle mücadele ettim. Sonunda fark ettim ki sistemle kanser aynı şey.

Kazım Koyuncu kimdir?

Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971 tarihinde Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya geldi.

Hopa'da bakkallık ve berberlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan babası Cavit Koyuncu, 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluş dönemlerinde partililerle tanışarak, dükkanını öğrencilerin kitap - gazete okuma yeri haline getirmiştir.

Kazım Koyuncu'nun dört erkek ve bir kız olmak üzere toplam beş kardeşi bulunuyor. Kazım Koyuncu henüz 10 yaşındayken, babası 12 Eylül Darbesi'nde Erzurum'da 6 ay hapis yatmıştır.

Koyuncu, babasının aldığı mandolin ve amcasının Almanya’dan getirdiği gitar ile küçük yaşlarda müzik ile tanışmıştır. 17 yaşında köyünden ayrılarak İstanbul’a gelen Koyuncu, 1989 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’ni 1993 yılında bırakmıştır ve kariyerini müzik üzerine kurmaya başlamıştır.