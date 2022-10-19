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Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

19.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca: - "Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yapımı süren Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye yıllık 5 milyon lira katkı sağlanacağı bildirildi.

DSİ 8. Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Erzincan ve ilçelerinde de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

- Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 bin dekar tarım arazisinin de sulanması sağlanacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, çalışmaların devam ettiği Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanmasıyla, tesiste depolanacak su ile 2 bin dekar tarım arazisinin sulamasının sağlanacağını ifade etti.

Baraj gövde dolgusunun yüzde 65 civarında tamamlandığını belirten Akca şunları kaydetti:

"Gövde dolgu imalatları ve dolusavak imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 42 metre ve su depolama kapasitesi 0,78 milyon metreküp olan Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

- DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca: - "Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir"

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak

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