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Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş! Suudi Arabistan, Lionel Messili Arjantin'i böyle devirmiş!

23.11.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'nda ilk sürpriz, Arjantin - Suudi Arabistan maçında gerçekleşmişti. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Müsabakanın son anları nefes keserken, 90+5. dakikada yaşanan bir çarpışma sonucu Suudi Arabistan futbolcusu Yasir Al Shahrani hareketsiz şekilde yerde kalmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yüzünde birçok kırık olduğu ve iç kanama geçirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Dört yıldır beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelmiş, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Tangocular, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu skorun ardından Arjantin Milli Takımı, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda ise Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı.

SON DURUMU BELLİ OLDU

İLK MÜDAHALE SAHA İÇİNDE YAPILMIŞTI

İLK MÜDAHALE SAHA İÇİNDE YAPILMIŞTI

Kalecisi Mohammed Al-Owais ile çarpışan ve bu pozisyon sonrasında hareketsiz şekilde yerde kalan Al Shahrani'ye ilk müdahale saha içinde yapılmıştı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında yaşanan bu olay sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcunun son durumu belli oldu.

KEMİKLERİ KIRILMIŞ

KEMİKLERİ KIRILMIŞ

Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edildi.

İÇ KANAMA GEÇİRMİŞ

İÇ KANAMA GEÇİRMİŞ

Hastanede tedavisi gerçekleştirilen futbolcunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.

ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Öte yandan Suudi Arabistan krallığının özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.

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Arjantin Suudi Arabistan Lionel Messi çarpışma dünya kupası

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