Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş! Suudi Arabistan, Lionel Messili Arjantin'i böyle devirmiş!

Dört yıldır beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelmiş, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Tangocular, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu skorun ardından Arjantin Milli Takımı, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda ise Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı.