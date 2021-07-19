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  4. Kenan Kalav ile oğlu Can Kurt Kalav’ın arasına 3 milyon dolar girdi! Takipleşmeyi bıraktılar

Kenan Kalav ile oğlu Can Kurt Kalav’ın arasına 3 milyon dolar girdi! Takipleşmeyi bıraktılar

19.07.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, geçtiğimiz yıllarda kendi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav ile bağlarını miras yüzünden koparmıştı. Baba ve oğlun sosyal medya birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ve küslüklerinin sürdüğü öğrenildi.

Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, babasından kalan gayrimenkul, otomobil, antikalar ve mücevherlerden oluşan mirası aldıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav’la bağlarını kopardı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Can Kurt Kalav, İstanbul ve Barcelona’da restoran açan, lüks bir hayat süren ve dünya turuna çıkan babasının kendisini arayıp sormaması üzerine onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
Kenan Kalav'ın da oğlunu takipten çıkardığı ve uzun yıllardır hiç arayıp sormadığı öne sürüldü.
Kenan Kalav'ın; Muğla Datça'da arsası, Kartal'da bahçeli evi, Erenköy ve Küçükbakkalköy'de iki dairesi ve dört adet Mercedes otomobili olduğu öğrenildi.
İstanbul ve Barcelona'da restoran işleten oyuncunun mallarının toplam değeri 3 milyon doların üzerinde.
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Anahtar Kelimeler:
Kenan Kalav
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