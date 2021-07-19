Kenan Kalav ile oğlu Can Kurt Kalav’ın arasına 3 milyon dolar girdi! Takipleşmeyi bıraktılar

Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, babasından kalan gayrimenkul, otomobil, antikalar ve mücevherlerden oluşan mirası aldıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav’la bağlarını kopardı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Can Kurt Kalav, İstanbul ve Barcelona’da restoran açan, lüks bir hayat süren ve dünya turuna çıkan babasının kendisini arayıp sormaması üzerine onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Kenan Kalav'ın da oğlunu takipten çıkardığı ve uzun yıllardır hiç arayıp sormadığı öne sürüldü.

Kenan Kalav'ın; Muğla Datça'da arsası, Kartal'da bahçeli evi, Erenköy ve Küçükbakkalköy'de iki dairesi ve dört adet Mercedes otomobili olduğu öğrenildi.