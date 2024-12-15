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Kendisine yapılan Photoshop ünlü oyuncuyu kızdırdı! Uzak Şehir'in yıldızı Ozan Akbaba'nın yaptığı o yorum tepki çekti! 'En erkek sensin...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.12.2024 17:46
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Sinem Ünsal'la Uzak Şehir dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyunccu Ozan Akbaba, sosyal medya platformunda kendisine yapılan Photoshop'u görünce kızdı. Akbaba'nın kullanıcıya yaptığı yorum ise tartışma yarattı.

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisi kadrosu ve hikayesiyle merakla bekleniyordu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolü paylaştığı dizi seyirci tarafından çok sevildi. Her hafta sosyal medyada da fırtınalar estiren Uzak Şehir, İnci Taneleri de tahtından etmeyi başardı.

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Dizi her geçen hafta reytinglerde yükselmeye devam ederken başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın yaptığı bir yorum ise gündem oldu.

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O PHOTOSHOP'U GÖRÜNCE KIZDI!

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, bir sosyal medya hesabının yaptığı photoshop'u görünce kızdı. Kendisine gelinlik giydiren kullanıcıya dayanamayıp yorum yazdı. Oyuncu, "Bu aşırı komik tweet'in etkileşimleri para kazandırıyor mu bari? Photoshop'u lisanslı kullandığına değsin diye diyorum" dedi.

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Sosyal medyada ise Ozan Akbaba'nın tepkisi tartışma yarattı. Kimisi ünlü oyuncuyu haklı bulurken kimisi de gereksiz bir tepki verdiğini savundu.

O yeni dizi İnci Taneleri'ni tahtından etti! Rekor kırdı... O yeni dizi İnci Taneleri'ni tahtından etti! Rekor kırdı...

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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