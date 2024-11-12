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  4. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu ortalığı yıktı! Uzak Şehir ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu! Sezen Aksu detayı...

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu ortalığı yıktı! Uzak Şehir ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu! Sezen Aksu detayı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.11.2024 10:12
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolü paylaştığı Uzak Şehir dizisi ilk bölümüyle Kanal D'de yayın hayatına başladı. Mardin'de çekilen dizinin hikayesi ve başrol karakterlerin uyumu çok beğenildi. Diziye yorum yağdı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu ortalığı yıktı! Uzak Şehir ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu! Sezen Aksu detayı...

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisi kadrosu ve hikayesiyle merakla bekleniyordu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolü paylaştığı dizinini ilk bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı.

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Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UYUMLARI ÇOK SEVİLDİ!

Lübnan dizisi 'Al Hayba' uyarlaması olan Uzak Şehir, yayın hayatına bomba gibi başladı. Başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumları ise seyirciden tam not aldı. Sezen Aksu'nun ise Uzak Şehir dizisine özel şarkı kaleme aldığı öğrenildi. Sosyal medyada da kullanıcılar dizinin ilk bölümünü yorumsuz bırakmadı.

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