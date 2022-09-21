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Kerem Aktürkoğlu'na ne oldu? Adana Demirspor karşısında kader maçına çıkıyor

21.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bu sezon performansından çok memnun kalınmayan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş kararlar verilebilir. Eleştirilerden etkilendiğini ifade eden Kerem'in mutsuzluğu saha içinde net olarak gözleniyordu. Teknik heyetin de dikkatini çeken bu olay sonrası Adana Demirspor maçı bekleniyor. Kerem'i yine ilk 11'de başlatacak olan Okan Buruk, genç oyuncunun performansına göre net karar verecek.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da geçen sezonun en istikrarlı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu bu sezona iyi başlayamadı. Taraftarların eleştirisini alan genç oyuncu hakkında Adana Demirspor maçı sonrası karar verilecek.

ADANA MAÇINDA İYİ OYNAMAZSA YEDEĞE ÇEKİLECEK

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Adana Demirspor maçında Kerem'in iyi performans sergileyememesi halinde Okan Buruk genç oyuncuyu yedeğe çekecek. Sol kanata Mertens'i koyup yeni bir formasyona geçmeyi düşünen Okan Buruk, Adana Demirspor maçını bekliyor. Bazı taraftarlar ise Kerem Aktürkoğlu için Adana Demirspor maçında son kez 11'de sahaya çıkacak yorumunda bulunuyor.

"ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENDİM"

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Sarı-kırmızılı futbolcu, "Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişte de övgüler oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Ancak zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemek istemem, ben de etkilendim. Gol ve asistin yanı sıra mücadelemle de katkı vermek istiyorum. Beş haftadır gol ve asist yoktu, bu hafta oldu" demişti. Yapılan eleştirilerden etkilenen Kerem'in yeni takım arayışlarına başladığı iddia edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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