Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında şaşırtan itiraf! ''Yalan söylemek istemem...''

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Karşılaşmaya damga vuran Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

"ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENDİM"

Sarı-kırmızılı futbolcu, "Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişte de övgüler oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Ancak zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemek istemem, ben de etkilendim. Gol ve asistin yanı sıra mücadelemle de katkı vermek istiyorum. Beş haftadır gol ve asist yoktu, bu hafta oldu" dedi.

"GOMIS, GOL ATACAKSIN DEDİ"

Kendisine verilen desteğe dikkati çeken Kerem, "Bana çok fazla destek oluyorlar. 'Gol sevincinin hayalini kur' diyorlar. Bafe her idman sonrası 'Gol atacaksın, sen harikasın' diyor. Bana destekleri için teşekkür ederim. Gol atmasam bile mücadelemle onlara destek vermek istiyorum" diye konuştu.