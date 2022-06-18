Festivalin son günü 28 Haziran'da ise Azerbaycanlı piyanist ve besteci İlyas Mirzayev, MAKSAD Festival Orkestrası ile Muğla türkülerini seslendirecek.

Klasik batı ve caz müziği ile bale, görsel sanatlar ağırlıklı sanatın birçok dalını içeren festival kapsamında 20 Haziran'da Fazıl Say, 25 Haziran'da Boğaziçi Gençlik Korosu, Marmaris Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak.

Kerem Görsev Trio, Marmaris'te sahne aldı

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