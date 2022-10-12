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Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

12.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal, evinin bahçesinde top güllesi buldu.

Yeniimaret Mahallesi'nde yaşayan Aksal, bahçesini traktörle sürerken topraktan gülle çıktığını gördü.

Aksal bulunduğu yerden çıkardığı gülleyi temizledi, bahçesinin bir köşesinde sergilemeye başladı.

Aksal, AA muhabirine güllenin yaklaşık 50 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti.

Evinin, Edirne Yeni Sarayı kalıntılarına yakın bir noktada olduğunu ifade eden Aksal, "Mahallemizdeki hemen her evin bahçesinde gülle ve boş kovanlar bulunuyor. Tahminim, bu Balkan Savaşları'ndan kalma. Küflü olduğu için tam olarak hangi tarihten kaldığını bilmiyoruz." diye konuştu.

Aksal, kendisine Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatan gülleyi bahçesinde sergilemek istediğini ifade etti.

Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu

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