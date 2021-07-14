Kilis Tava nasıl yapılır? İşte MasterChef'te yapılan Kilis Tava tarifi ve malzemeleri...

TV8'in sevilen programı MasterChef'in yeni bölümünde yapılan Kilis tava yemeği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kilis Tava, Kilis mutfağının sevilen yemeklerinden biri olarak biliniyor. Peki patlıcan, kıyma ve pek çok malzemenin kullanıldığı Kilis Tava nasıl yapılır?

Kilis Tava nasıl yapılır?

Önceki gün MasterChef Türkiye 2021'de yapılan Kilis tava yemeğinin malzemeleri ve yapılışı merak konusu oldu.

Kilis Tava malzemeleri nelerdir? 500 gram kuzu kıyma 1 adet soğan(ince kıyılmış) 1 adet kapya biber (ince kıyılmış) 1 tutam maydanoz (ince kıyılmış) 2 yemek kaşığı sıvı yağ 2 adet domates (ince kıyılmış, çekirdekleri çıkarılmış) 4 adet yeşilbiber (ince kıyılmış)

2 diş sarımsak 1 yemek kaşığı biber salçası 1 çay kaşığı kimyon 2 adet patlıcan (şerit olarak doğranmış ve de tuzlu suda beklemiş) 1 yemek kaşığı domates salçası 1,5 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber

Kilis Tava yapılışı Öncelikle kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine patlıcan hariç bütün diğer malzemeleri ekleyin. Kasede bulunan tüm malzemeler birbirine karışana dek yoğurun. Yoğrulmuş olan kıymayı streçleyip 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. İnce ve uzun şekilde dilimlediğiniz patlıcanları tuzlu suda bir müddet bekletin ve ardından kurulayın. Bir tepsinin ya da borcamın dibini yağladıktan sonra, üzerine dilimlenmiş patlıcanları dizin.