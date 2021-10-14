YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kilis tava nasıl yapılır? MasterChef Kilis tava tarifi ve malzemeleri neler?

Kilis tava nasıl yapılır? MasterChef Kilis tava tarifi ve malzemeleri neler?

14.10.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in yeni bölümü sonrası Kilis tava tarifi merak ediliyor. Kilis mutfağına özgü olan Kilis tava Hatay’ın tepsi kebabına benzetilmektedir. Peki Kilis tava nasıl yapılır? MasterChef Kilis tava tarifi ve malzemeleri neler? İşte tarifi ve ayrıntılar...

TV8'in sevilen programı MasterChef'in yeni bölümü sonrası Kilis tava tarifi araştırılıyor. Kilis mutfağına özgü Kilis tava yemeğinin malzemeleri de merak konusu oldu. Peki Kilis tava nasıl yapılır?

KİLİS TAVA NASIL YAPILIR?

MasterChef'in yeni bölümünde yapılan Kilis tava tarifi merak ediliyor. Kilis mutfağına özgü olan bu yemeği evinizde de kolayca yapabilirsiniz.

KİLİS TAVA MALZEMELERİ NELER?

KİLİS TAVA MALZEMELERİ NELER?
3 kırmızı kapya biberi 1 dal taze sarımsak 4 soğan 3 domates 3 yeşil biber Karabiber Tuz 1 kilo kuzu zırh kıyması 4 patates

KİLİS TAVA TARİFİ...

KİLİS TAVA TARİFİ...
İlk olarak kırmızı kapya biberleri, taze sarımsakları, iki soğanı iri şekilde doğrayın ve mutfak robotundan geçirin. Ardından bir kaba alıp, üzerine kıymayı, baharatları ve tuzu ilave edip yoğurun. Patateslerin kabuklarını soyup yuvarlak olarak doğrayın. Doğradığınız patatesleri bir fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerine yoğurmuş olduğunuz kıymayı düz bir şekilde yayarak yerleştirin. Kıymanın üzerini; yuvarlak doğradığınız kalan soğanlar, iri jülyen doğradığınız yeşil biber ve yuvarlak doğradığınız domateslerle süsleyin. Daha önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Her şeyi açık açık anlattı! "Çok para mı kazanıyorsunuz?"

Her şeyi açık açık anlattı! "Çok para mı kazanıyorsunuz?"

Bugün, şans ve fırsatlar kapınızı çalabilir!

Bugün, şans ve fırsatlar kapınızı çalabilir!

Herkes bu sorunu yaşıyor! Renk ağarmasının nedeni...

Herkes bu sorunu yaşıyor! Renk ağarmasının nedeni...

Telvesini atmayın! Kahve bu işe de yarıyormuş

Telvesini atmayın! Kahve bu işe de yarıyormuş

Göz altı morluklarını ortadan kaldıran krem

Göz altı morluklarını ortadan kaldıran krem

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.