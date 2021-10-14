Kilis tava nasıl yapılır? MasterChef Kilis tava tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in sevilen programı MasterChef'in yeni bölümü sonrası Kilis tava tarifi araştırılıyor. Kilis mutfağına özgü Kilis tava yemeğinin malzemeleri de merak konusu oldu. Peki Kilis tava nasıl yapılır?

KİLİS TAVA NASIL YAPILIR?

MasterChef'in yeni bölümünde yapılan Kilis tava tarifi merak ediliyor. Kilis mutfağına özgü olan bu yemeği evinizde de kolayca yapabilirsiniz.

KİLİS TAVA MALZEMELERİ NELER? 3 kırmızı kapya biberi 1 dal taze sarımsak 4 soğan 3 domates 3 yeşil biber Karabiber Tuz 1 kilo kuzu zırh kıyması 4 patates

KİLİS TAVA TARİFİ... İlk olarak kırmızı kapya biberleri, taze sarımsakları, iki soğanı iri şekilde doğrayın ve mutfak robotundan geçirin. Ardından bir kaba alıp, üzerine kıymayı, baharatları ve tuzu ilave edip yoğurun. Patateslerin kabuklarını soyup yuvarlak olarak doğrayın. Doğradığınız patatesleri bir fırın tepsisine yerleştirin.