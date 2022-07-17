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Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

17.07.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir depoda bulunan tüplerin patlaması hasara neden oldu.

Geçerli köyü Bitkıran mezrasında M.K'ye ait evin depo olarak kullanılan bölümünde bulunan 2 mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.

Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

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patlama Kilis hasar tüp

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