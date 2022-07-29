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Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

29.07.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

KİLİS (AA) - Kilis'te çiftçiler boz Antep fıstığının hasadına başladı.

Türkiye'nin iller bazında fıstık üretiminde 7'nci sırada bulunan Kilis'te çiftçiler havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor.

Hasat çalışmalarına katılan Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere, ekonomik değeri yüksek olan Antep fıstığının kentte üretim alanının arttığını söyledi.

Yaklaşık 75 bin dekarda fıstık üretimi yapıldığını anlatan Özdemir, doğal afetlere rağmen rekoltenin iyi olduğunu, yaklaşık 4 bin 500 ton fıstık beklediklerini belirtti.

Özdemir, üreticilere fıstığı pazarlamada acele etmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Çiftçi Mehmet Canbakış da geçen yıla göre verimin düşük ancak fıstıkta kalitenin iyi olduğunu kaydetti.

Canbakış, 15 dönümden yaklaşık 3 ton fıstık beklentisinin olduğunu dile getirdi.

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı

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