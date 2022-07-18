Kilis'te çekimleri devam eden "49" filminin tanıtımı yapıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te çekimleri devam eden ve yapımcılığını Mehmet Canpolat ile Sadi Canpolat'ın üstlendiği "49" filmi tanıtıldı.

Filmin yapımcısı Mehmet Canpolat, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, filmin çekimlerinin yaklaşık bir haftadır Kilis'te devam ettiğini söyledi.

Türk tarihinin destanlarla dolu olduğunu anlatan Canpolat, bu destanlardan birinin üzerindeki giz perdesini aralamak ve aslında neler yaşandığını hem Türk halkına hem de tüm dünyaya anlatmak için yola çıktıklarını belirtti.

Canpolat, 49 adını verdikleri sinema filminde Türk devlet hayatının en önemli operasyonlarından birine ışık tuttuklarını ifade ederek "49, bir yıldan fazladır üzerinde çalıştığımız bir proje. Filmin çekimi için gerekli şartları oluşturduk ve 5 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da start verdik. İstanbul'daki üç günlük çekimlerin ardından ekiplerimiz Kilis'e geldi. Çekimlerimiz Kilis ve Gaziantep'te 5 hafta boyunca devam edecek." dedi.

Filmin yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğunu dile getiren Canpolat, "Senaryosunda Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın imzası var. Başrollerde ise İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ile dostu olmaktan her zaman gurur duyduğum, Türk dizi ve sinema sektörünün en önemli isimlerinden usta oyuncu Kerem Alışık bulunuyor." diye konuştu.

Filmin konusuna değinen Canpolat, şunları kaydetti:

"11 Haziran 2014 tarihinde Musul'u ele geçiren DEAŞ militanları, şehirde faaliyetini devam ettiren tek yabancı misyon konumundaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul Başkonsolosluğu'nu basar ve içeride bulunan 49 Türk vatandaşını rehin alır. Bunun üzerine harekete geçen Türk Devleti, rehinelerin kurtarılması görevini Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) verir ve hemen ardından, MİT'in kahraman mensuplarının ince ince dokuduğu bir operasyon planı hayata geçirilir. Bu başarılı operasyon neticesinde 49 Türk rehine 100 gün sonra, burunları dahi kanamadan kurtarılır. Bu plan neydi? 100 günlük süreçte neler yaşandı? Türk rehineler, son anda infaz edilmekten nasıl kurtarıldı? DEAŞ'ın bölgedeki en önemli ismi MİT tarafından nasıl etkisiz hale getirildi? Bu gerçeklerden esinlenerek, süreci farklı bir dille sinema izleyicisinin beğenisine sunacağız. Filmimiz Ocak 2023'te sinemalarda vizyona girecektir."

Dizi projelerinin de olduğunu aktaran Canpolat, bu dizilerin birkaç bölümünü Kilis'te de çekerek kentin tanıtımına katkı sunacaklarını sözlerine ekledi.

Eski Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da filmin Kilis'te çekilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu filmin gövdesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlendiğinin artık halk ve düşmanlar tarafından da farkına varılması gerektiğine inandığını dile getiren Kara, bu filmden sonra Kilis'in bir film platosu olduğunun ortaya çıkmasıyla kenti önemli bir noktaya getireceklerini dile getirdi.