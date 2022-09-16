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Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

16.09.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ile saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.A. ve H.S, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan H.Y'ye pompalı tüfekle ateş etti.

H.Y. ve bölgede bulunan M.Ö. ile A.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan İ.A'yı gözaltına aldı, H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

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Kilis kavga silah yaralı

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