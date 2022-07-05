Kilis'teki hayvan pazarında denetim yapıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında denetim yaptı.

Kurban Bayramı'na günler kala birçok ilden getirilen kurbanlıklar, canlı hayvan pazarında Kilis Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin kontrolünden geçirildikten sonra satışa sunuluyor.

Vatandaşların hasta ve kesime uygun olmayan kurbanlık almasının önüne geçmek için küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların genel muayene ve küpe kontrollerini yapan ekipler, ayrıca tüccar ve vatandaşlara hayvan alırken dikkat emesi gereken kuralları içeren el broşürleri dağıttı.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, gazetecilere, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kilis'e getirilen hayvanların veteriner sağlık raporu, aşı ve küpe kontrollerini 15 veteriner hekimle yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de hayvancılığın devam ettirilebilmesi için damızlık koyunların kesiminin yasak olduğunu anımsatan Kökçüoğlu, "Gelen dişi hayvanların damızlık değeri var mı, yok mu? Bunları kontrol ederek damızlık değeri olan hayvanların satışını yasakladığımız için bunları da engellemeye çalışıyoruz. İlimizde yaklaşık 35 bin küçükbaş, bin de büyükbaş hayvanın bu yıl kurban edileceğini öngörüyoruz." dedi.

Kökçüoğlu, ayrıca hem il dışından hayvanlarını getiren besicilerin hem de getirilen kurbanlıkların barınma alanlarını kontrol ederek hijyenik ortamda kurban satışını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.