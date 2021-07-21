Kim der "46 yaşında" diye! Ebru Cündübeyoğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı

Son olarak sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir’de rol alan eski Türkiye güzeli Ebru Cündübeyoğlu yıllara meydan okuyor.
EBRU CÜNDÜBEYOĞLU GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI
Eski Türkiye güzellerinden, oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, yıllara meydan okuyor.
1993 yılında Türkiye 4. güzeli seçilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde yaz sezonunu açtı.
Tatilinden fotoğraflar paylaşan Ebru Cündübeyoğlu, verdiği pozlarla nefes kesti.
Arkadaşı Mehveş Sırdar’a poz veren oyuncu, fotoğrafın altına “Yaz kızım 21, yaş 46” notunu düştü.
Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Ebru Cündübeyoğlu'nun tatil pozlarına çok sayıda nazar boncuğu emojisi geldi.
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